中日關係惡化！廣州車展日系車夯 中國人「體正直」：只看品質CP值

在日本首相高市早苗「台灣有事」言論一出後，中日關係緊張與日俱增，中國頻繁發動文攻武嚇攻勢欲施壓高市收回言論。就在情勢緊張之際，周末在廣州舉辦的中國最大年度車展上，日系車依舊夯，似乎不受影響。還有中國受訪者表示，受台港電影影響「廣東人喜歡日本車，給人高端的感覺。」

中日交惡影響日經濟

根據路透24日報導，日本首相高市早苗先前表示，若中國攻擊台灣並威脅日本生存，可能引發東京的軍事回應後，中日關係明顯惡化。這項外交爭端也蔓延至商業領域，包括多場日本音樂人的中國演唱會被突然取消、日本電影、動畫停止上映等等，而中共官方也警告公民避免前往日本。

然而這些緊張對立情況，在周末的廣州國際車展上似乎不被當一回事。

只在意品質不在意政治

在眾多國際汽車品牌之中，日本車顯得特別顯眼。逛展的車迷對於中日外交緊張情勢不以為意，認為選車「品質與CP值」勝過政治因素。數百名參觀者聚集在本田汽車攤位前，觀看搭配電音的編排舞蹈表演。

42名的王姓男子受訪時稱，「經濟是經濟，政治是政治，兩者不該混為一談。」拒絕透露全名的王姓男子在一家大型科技公司從事研發工作，當時正在廣州國際車展觀察本田掀背車款。

一名30歲、李姓男子表示，他有預期會出現一些對日本商品的反彈，回想起十年前中日外交緊張時曾發生日本車遭破壞的事件，「即便有這樣的宣傳，人們心裡會自行判斷什麼是好、什麼是壞。」

李姓男子說，在目前全球化市場中，許多日本品牌已與中國合作夥伴深度整合。他就舉例，在Nissan的攤位上可看見醒目宣傳，介紹使用華為車用音響系統特色，而本田則展示與中國海康機器人（Hikrobot）共同品牌的機器人。

他說：「全球來看，誰也離不開誰，對吧？你不可能切割開。」

廣東人：日系車給人高端感

來自廣東佛山、27歲的徐先生表示，他買不起正在看的馬自達新車，也覺得中國品牌的技術已經追上，但他仍然忍不住想看看日本車，「廣東人喜歡日本車，是受到香港和台灣的電影、電視劇影響。它們給人高端的感覺。」

儘管在面臨中國本土電動車品牌激烈競爭下，日本車商在中國的全球銷量占比已下降，但全球第二大經濟體仍占其產量重要部分，並是關鍵的生產中心。

日本駐廣州總領事貴島善子（Yoshiko Kijima）21日參觀Nissan攤位後說：「中國是個巨大的汽車市場，我們政府也會支持日本車商。」她針對日人在中國的安全疑慮問題時則補充：「但我也有責任提醒日本國民多加小心。」

