即時中心／温芸萱報導

日本首相高市早苗日前因「台灣有事即日本有事」的言論，引發中國強烈抗議。中國祭出勸阻國民赴日旅遊、留學等措施，並宣布從今（18）日起在黃海南部連續8天實施實彈射擊演練。對此，日本內閣官房長官木原稔重申：「高市言論延續日本既有立場，不會撤回。」

日本首相高市早苗拋出「台灣有事即日本有事」的強硬立場，強調若情勢涉及武力侵略，日本可能啟動「存立危機事態」並出動自衛隊。這番強硬表態立刻引發北京強烈反彈，中日關係急速轉冷。中國政府不僅連番批評，更對國內民眾發布一系列限縮措施，包括勸阻赴日旅遊、留學及商務活動，氣氛緊繃持續升級。

廣告 廣告

在緊張情勢延燒之際，北京再度對外宣布，從今（18）日起連續八天，在黃海南部特定海域展開新一輪實彈射擊操演，每日從上午8點到晚間6點實施。外界多解讀這是中國對日本近期表態的最新反制動作，也讓區域安全再度蒙上陰影。

面對中國的連串施壓，日本政府則保持既定步調。日本內閣官房長官木原稔今日重申，首相高市早苗的國會答辯，是基於既有政策的延續，並未偏離日本長期以來對台灣與區域局勢的基本立場。他強調，政府不會收回相關發言，顯示日方態度依舊堅定。

同日，中日外交溝通也持續展開。根據日本媒體報導，日本外務省亞太局局長金井正彰今日與中國外交部亞洲司司長劉勁松舉行會談。會中，金井表示高市的言論並未代表政策轉向，同時向中方表達對建議人民避免赴日措施的關切。

原文出處：快新聞／中日關係惡化 日內閣官房長官：「台灣有事」言論不會撤回

更多民視新聞報導

傳中國已退近50萬張機票 林氏璧直呼「日本旅遊有事」：大家機票買起來！

民調認證形象差！過半民眾認藍營「不清廉、不反共、沒執政能力」

美駐日大使再點名中國 強調守護日本領土決心不變

