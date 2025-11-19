中日關係惡化！ 美依禮芽、矢野浩二發文表態：永遠支持一個中國
[FTNN新聞網]實習記者王保伶／綜合報導
日本首相高市早苗（Sanae Takaichi）日前在國會發表「台灣有事，即日本有事」言論，遭中國抗議，但高市早苗拒絕撤回言論，中日關係持續惡化。對此，在中國發展的日本藝人不得不做出政治表態，日本女歌手美依禮芽與男演員矢野浩二接連在微博發文稱「永遠支持一個中國」。
日本首相高市早苗日前發表「台灣有事」言論，使中日關係逐漸緊張。在中國發展近25年、參演多部作品的日本男演員矢野浩二，昨（18）日於微博發文表示，自己25年前隻身前往中國，「從最初的陌生，到如今的溫暖，是這片土地給了我事業、友誼、人生的意義，在這裡，我有兄弟、有家人、有浩家人的愛和陪伴與支持」。他更強調，「中國，不只是我的第二故鄉，更是讓我重新認識『家』的地方」，並稱將永遠珍惜這一切，也永遠支持一個中國。
事實上，矢野浩二並非首先表態的日本藝人。曾參與《乘風2023》、將於本月22日在北京舉行演唱會的日本歌手MARiA（美依禮芽）率先於17日在微博表態。她寫道：「中國對我而言就是我的第二個故鄉，中國的朋友都是我珍視的家人，我永遠支持一個中國」。貼文下方，中國網友紛紛表示支持，寫下「歡迎回家」、「果然沒有看錯人」，不過也有人提醒「在日本要注意偏激的仇中黨的人」。
