中日關係惡化！《蠟筆小新》等日片暫緩在陸上映

《蠟筆小新：熾熱的春日部舞者們》在大陸暫緩上映。（圖／翻攝威秀影城）

根據《央視》報導，日本首相高市早苗近日針對台灣議題的發言，引發中國輿論反彈，也波及中日文化交流。中國大陸原訂上映的兩部日本電影，《蠟筆小新：熾熱的春日部舞者們》與真人版《工作細胞》，已確認將暫緩上映。

據了解，《蠟筆小新》該部劇場版原本排定於12月6日登上中國院線，《工作細胞》真人電影則預計於11月22日上映。但央視記者17日晚間向影片引進與發行單位查證，雙方均證實延後上映的消息。此次調整為基於市場表現評估與觀眾情緒考量所作出的審慎決策。

《工作細胞》暫緩上映。（圖／翻攝IGN中國）

報導指出，近期上映的《鬼滅之刃：無限城篇第一章 猗窩座再襲》，雖憑藉IP號召力取得初期佳績，但在高市早苗發表爭議言論後，遭遇中國觀眾大規模反感，導致票房迅速下滑。該片上映第三日後熱度明顯下降，至第五日的票房預估已下修至2,000萬元人民幣左右。

在此背景下，片商與引進方考量觀眾接受度及市場風險，決定暫緩原定即將上映的日片，避免再度引發爭議。報導強調，業界將繼續尊重市場規律與觀眾情緒，靈活調整影片排期。

截至11月16日為止，中國大陸今年總票房已達455.43億元人民幣，穩居全球第二大電影市場。其中，國產電影票房累計402.98億元，占總票房近九成。今年也是中國電影史上第三度突破400億元國產片票房的年度。

