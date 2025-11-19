中日關係惡化！部落客預言未來趨勢：房價會跌一波

中國不滿日本的「台灣有事說」。（示意圖／Unsplash）





中國不滿日本的「台灣有事說」，中國要求民眾避免前往日本，旅日達人林氏璧分析如果情勢持續緊張，退票的人可能越來越多，呼籲「日本旅遊有事，就是台灣有事，機票買起來」，不少人也發現日本旅宿價格，似乎有下滑趨勢。

平常應該有不少陸客拍照，淺草地標雷門變得有點冷清，聽不到陸客會有的熱情聲音。這是台灣遊客在日本東京淺草拍下的景象。中日關係緊張，北京當局還呼籲避免前往日本，對日本觀光業已經開始影響。

來台旅遊日本人：「沒看到（中國人），有一點點。」

廣告 廣告

赴日旅遊台灣人：「我自己是覺得還好，（不然就是還沒發酵） 對。」或許剛發酵，剛到下飛機台灣玩的日本人，或剛回台的台灣人都說沒有明顯感受。但統計中國3大國營航空公司已經退49.1萬張，飛往日本的機票。



旅日達人林氏璧認為退票的人應該會越來越多，甚至寫下日本旅遊有事，就是台灣有事，大家應該知道要做什麼了吧，明顯向大家喊話日本機票買起來。

赴日旅遊台灣人：「以前觀光區常常會遇到陸客，然後就會覺得他們很沒有禮貌，（所以現在你會願意去）會啊，你會覺得說好像少了一點中國人，你會覺得那個環境會比較好，其實都差不多。」反應快消費者也發現，部分日本住宿價格明顯在掉。就有房客說同一間旅館，10月訂房一晚是1555.92元，現在不到1千5，住越多天會越有感，不知是否跟陸客大規模退票有關。



部落客電訪：「日本的新聞一直報的關係，我覺得接下來應該飯店的房價什麼的，應該會有一波跌價的機會發生。」

部落客分析事件才剛開始，如果情勢持續緊張，旅宿價格降幅會更有感，中日關係惡化，台灣似乎更將掀起一波旅日熱潮。

更多東森新聞報導

中國抵制有效了？專家曝「日本有事」：台灣人機票買起來

中國航空慘了！逾49萬張赴日機票取消 專家：衝擊比日本業者更大

中國喊別去日本旅遊 日業者：機票訂位正常

