中日關係惡化！ 陸春運赴日航班「取消2376班」

日本首相高市早苗（左）與中國國家主席習近平。（圖／路透社）

自日本首相高市早苗於2025年11月發表「台灣有事論」後，中日2大亞洲經濟體之間的關係便持續惡化，北京將該言論視為「挑釁」，並祭出多項反制措施。而有調查顯示，超過三分之二的日本企業預期，與中國大陸關係的惡化將對日本經濟造成衝擊。近日陸媒也引述數據報導指出，截至15日，春運期間大陸至日本的航線已取消2376航班，整體取消率已達36%。

陸媒《第一財經》15日引述《航班管家》數據指出，在2026年中國大陸春運期間出港國際航線中，泰國重回熱門目的地榜首，而日本航線則大幅下降，航班量年減下滑超過40%。

報導進一步表示，截至15日，春運期間大陸至日本的航線已取消2376班，整體取消率已達36%。作為赴日主要樞紐，航班占比近50%的上海浦東機場取消出港航班已超過1200班次，成為取消量最高的機場。此外，在赴日航班量前十的大陸機場中，南京祿口、北京大興、天津濱海機場的取消率位居前幾名。

春運即「春節期間的交通運輸」，是大陸在農曆春節前後發生的一種大規模的高交通運輸壓力及堵塞的現象，一般發生在春節前15天及節後25天左右，在此期間，民眾返鄉和外出活動增加，全國旅客數量持續上升。

而2025年12月大陸到日本的計劃航班中，就有超過40%的航班取消，數量超過1900班次。而大陸外交部先前曾鄭重提醒大陸公民近期避免前往日本，直接提到主因是日本首相高市早苗公然發表「台灣有事論」，嚴重惡化中日人員交流氛圍。

另根據《路透社》公布的調查顯示，超過三分之二的日本企業預期，與大陸關係的惡化將對日本經濟造成衝擊，接近一半的企業則表示，已經感受或預期將出現直接的商業影響。

