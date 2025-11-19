中日關係惡化 韓旅遊業盼受益

（中央社記者廖禹揚首爾19日專電）中日外交衝突升級，中方已經傳出旅客大量取消赴日機票，日方也呼籲在中公民注意安全，韓國旅遊業預期中日兩國旅客海外旅遊需求可能轉向韓國。

韓媒Money Today引述旅遊業者說法報導，受到中國東方航空等主要航空公司響應政府方針，宣布提供免費退款及更改機票服務的影響，中國主要旅行社的日本旅遊套票取消率已經超過6、7成，一名同時在韓國及中國銷售旅遊商品的旅行社相關人士表示，「中國對觀光進行國家級管制，變化幅度大且快速」。

中國遊客去年赴日旅遊人次超過700萬人，受到這次中日衝突影響，日本觀光市場預期將受到無法避免的衝擊，報導指出，波及規模可能達到20兆韓元（約新台幣4255億元）；日本野村總合研究所則估算，中國抵制赴日旅遊可能對日本經濟造成1.79兆日圓（約新台幣3580億元）的損失。

考慮到距離近、文化內容產業的競爭力及旅客偏好，韓國業界多預期中國的部分旅遊需求可能轉向韓國，加上韓國最近開放中國團體旅客免簽入境，增加中國旅客來韓的便利性。據統計，今年至9月為止，赴韓旅遊的中國觀光客已經達到424萬人次，創下歷史新高。

另一方面，日本旅客訪韓人次也可能增加。分析指出，日本觀光客重視安全，對價格敏感度也較高，在兩國衝突緩和之前，可能減少赴中旅遊，選擇偏好度較高的韓國。

相較於旅遊業，中日衝突對K-POP則開始帶來一些負面影響。京鄉新聞、朝鮮日報等韓媒引述港媒「星島日報」報導，韓國女團aespa中國成員寧寧過去上傳核爆雲燈照片引發的爭議因中日衝突再次浮上檯面，已經有人發起請願，要求取消aespa在今年NHK紅白歌唱大賽的演出。

此外，韓國CJ ENM與日本吉本興業合資公司推出的日本男團JO1原訂於廣州舉行的粉絲見面會也宣布因「不可抗力因素」取消。不少韓團團內都有中籍、日籍成員，相關影響是否擴大有待觀察。（編輯：田瑞華）1141119