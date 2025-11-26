中日關係持續延燒？鄭伊健「無預警取消」12月東京演唱會
香港男星鄭伊健出道近40年，橫跨歌手、演員、主持人領域，近年也積極舉行巡迴演唱會，包含台灣、美國、英國等都到訪過，吸引不少粉絲朝聖。未料，鄭伊健原定12月在日本東京開唱，日前官方卻突然宣布取消，原因曝光後，引發網友熱烈討論。
鄭伊健原定12月5日在東京惠比壽花園廣場舉行「EKIN CHENG LIVE IN TOKYO 2025」演唱會，是曾在日本拍戲的他久違前往日本開唱，儘管先前改變過舉辦地點，仍有許多粉絲期待相會。然而，主辦單位25日無預警宣布，因「不可抗力因素」決定取消演出，並致歉：「對於期待此次演出的觀眾造成的不便，我們深表歉意，並衷心感謝大家的理解與支持。」
消息曝光後，不少期待已久的粉絲感到可惜，網友也紛紛猜測背後原因，「都買好機票酒店準備請假去了」、「日本歌迷好慘」、「真是慘！連開演唱會都有壓力」、「為何要燒到伊健呢」、「本來滿心歡喜要見面」、「不是延期是直接取消」、「太突然了，5天前才開放取票」。
據了解，鄭伊健過去在日本拍過戲，也唱過動畫歌曲，原本還準備特別橋段希望給當地歌迷驚喜，如今卻疑似因中日紛爭而泡湯。不過，日本將在11月底舉辦「香港電影節」，目前尚未傳出活動異動消息，鄭伊健11月28日是否隨電影《久別重逢》現身日本，亦成為外界關注焦點。
