中日關係持續惡化！香港「為確保安全」取消中學生赴日交流

香港特區政府教育局證實，以安全為由退出今年日本官方舉辦的「21世紀東亞青少年大交流計劃」，取消原定於12月派中學生赴日交流。

香港教育局取消原定於12月派中學生赴日交流。（圖／翻攝環球網）

綜合陸媒與港媒報導，經香港教育局甄選的師生代表團原定於12月7日至13日赴日參加「21世紀東亞青少年大交流計劃」。香港教育局於21日回覆媒體詢問時表示，「鑑於中國公民在日本發生遇襲事件趨增，為確保師生安全，經審慎考慮後決定退出今年的計劃」。

這項交流計劃是日本政府於2007年推出，邀請鄰近國家或地區的青少年訪日，透過交流建立亞洲團結基礎，行程包括在當地家庭住宿、參與學校課堂及實地考察設施等。香港自2008年起獲邀參與，在17年間參加了13次。該計劃所需費用由日本政府負責，香港特區政府教育局派員隨團。

「21世紀東亞青少年大交流計劃」為日本政府於2007年推出。（圖／翻攝香港教育局網站）

另據香港《東網》21日援引日媒報導，有香港中學要求日本高校取消來港交流團活動。香港特區政府教育局當日回應表示，局方不評論個別個案，學校進行對外交流活動時，可因應不同情況，自行對活動安排作出適當調整。

《中國新聞網》21日援引日本《共同社》等媒體報導，在日本首相高市早苗涉台錯誤言論引發強烈不滿之際，香港電台電視已停播日本動畫片《工作細胞》。香港電台回應表示，會不時檢視節目播放安排，為公眾提供優質節目和資訊。

有香港旅行社負責人表示，近日日本團的查詢減少兩三成，強調若已報團的旅客要改期、取消或更改目的地，旅行社會盡量提供協助。香港多家航空公司將為有需要調整行程的旅客提供彈性票務安排，其中大灣區航空將提供退票安排，相關手續費將予以免除。

此外，《中國新聞網》22日報導，據大陸民用航空網21日發文指出，大陸航空公司正大面積調整日本航線，部分航班關閉預定。

