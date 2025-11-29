中日關係持續緊張 日《美少女戰士》音樂劇北京上海杭州演出全取消

日本首相高市早苗日前的「台灣有事」言論，引起中國方面極度不滿，中日關係持續惡化，嚴重影響各層面交流。綜合日港媒體報導，日本人氣動畫《美少女戰士Sailor Moon》音樂劇原訂近期在中國北京、上海及杭州演出，目前已全數取消，音樂劇官網公告取消原因為「不可抗力」。

《美少女戰士Sailor Moon》音樂劇官網公告，原訂近期在中國北京、上海及杭州演出，目前已全數取消。（圖取自《美少女戰士Sailor Moon》音樂劇官網）

共同社中文網29日報導，《美少女戰士Sailor Moon》音樂劇中國巡演原擬於杭州、北京和上海先後展開，其中12月19日至21日在北京舉辦的5場演出，先前已喊停，原本應28日至29日在杭州市舉行的三場演出也取消。

另據《香港01》，主辦方29日進一步公布，原訂12月4日至14日在上海站的演出，也全數取消。

《美少女戰士Sailor Moon》音樂劇官網公布上述消息，表示「因不可抗力而取消」。

日本首相高市早苗本月7日在日本國會答辯時稱，「台灣有事」可能構成日本可行使集體自衛權的「存亡危機事態」。高市的表態引發北京強烈不滿，要求日方收回相關言論並祭出各種反制措施。

這場外交風暴已擴及兩國經濟、文化、娛樂等各層面交流，其中日本歌手大槻真希28日晚間在上海演唱時突遭強行中止、帶離舞台；原訂29日在上海東方體育中心舉行的《濱崎步2025亞洲巡迴演唱會-上海站》也因「不可抗力因素」而取消。