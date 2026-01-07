中日關係持續緊繃 日經濟團體新年派對、中國大使吳江浩未出席

中日關係示意圖。路透社



日本首相高市早苗去年11月初的「台灣有事」國會發言惹怒中國，北京當局採取一連串手段抵制日本。中國駐日大使吳江浩7日缺席每年年初例行的日本經濟團體新年會，可能是外交摩擦升溫的影響。

日本放送協會（NHK）報導，與中國保持交流的「日中經濟協會」和「日本國際貿易促進協會」，7日在東京舉行新年派對，包括來自日本和中國的企業代表，約400人參加。

這場新年派對是每年年初例行舉辦的交流活動，根據主辦單位，吳江浩往年都會出席，今年原本預定也會參加，但7日未見到他的身影。

相關人士表示，直到活動前一刻才接獲吳江浩不會出席的通知，但對方未說明原因。

中國大使館改派公使羅曉梅出席，她在派對致詞表示：「中日關係正面臨自兩國關係正常化以來最嚴峻的情況，對此我深感心痛。」

羅曉梅指出：「這是一個威脅到雙邊關係基本原則的嚴峻局面，而造成目前局面的並非商界人士。我與你們一樣，希望中日關係能重回正軌。」

NHK報導，吳江浩此次缺席，應該與高市發言引發的中日關係緊繃有關。

