中日關係推到懸崖邊 ? 高市早苗首度暗示介入台海 中國官媒警告日本「重回軍國主義」

日本首相高市早苗7日在日本眾議院答詢時表示，如果「台灣有事」伴隨對方使用武力，可能構成日本安全保障法中能行使「集體自衛權」的「存亡危機事態」。此言一出，引發中方高度關注與強烈反彈。 圖：翻攝「X」@takaichi_sanae

[Newtalk新聞] 日本首相高市早苗7日在日本眾議院答詢時表示，如果「台灣有事」伴隨對方使用武力，可能構成日本安全保障法中能行使「集體自衛權」的「存亡危機事態」。此言一出，引發中方高度關注與強烈反彈。中共黨媒《人民日報》稱，高市此舉是「日本80年來首次對中國發出武力威脅」，中國官媒央視16日則製作長達20分鐘的影音專題，直指高市將中日關係推到「懸崖邊」，並警告日本政壇右翼化的危險。

央視專題以「新聞周刊丨高市之『禍』：撕裂中日關係的『天崩開局』」為題，詳細分析高市言論的政治意涵。報導指出，高市在答覆議員提問時公然表示，若台灣有事，日本可視為「存亡危機事態」，並可能行使集體自衛權，暗示日本可能以武力介入台海。央視批評，這是將日本安全政策首次直接應用於中國內政問題，為中方無法接受的重大先例。

報導回顧，「存亡危機事態」源自前首相安倍晉三於10年前強行通過的「新安保法」。該法規定，即便日本未遭直接攻擊，但若美國等密切相關國家受到武力攻擊，威脅日本國家存亡，自衛隊仍可行使集體自衛權。然而法律標準長期不明，具體界定一直備受爭議。央視指出，「台灣有事就是日本有事」的說法雖在日本政界偶有流傳，但歷任首相均未正式提出，高市則成為首位在正式場合將其與集體自衛權直接掛鉤的現任首相。

「存亡危機事態」源自前首相安倍晉三於10年前強行通過的「新安保法」。該法規定，即便日本未遭直接攻擊，但若美國等密切相關國家受到武力攻擊，威脅日本國家存亡，自衛隊仍可行使集體自衛權。 圖 : 翻攝自星球調研室

央視採訪了多位日本及中國專家。日本東亞共同體研究所所長孫崎享指出，台灣屬中國領土，難以構成日本「存亡危機」，如船隻主要通過太平洋一側，並不會直接威脅日本。上海抗戰與世界反法西斯戰爭研究會會長蘇智良則強調，日本歷史上是二戰元凶之一，高市的言論具有挑釁意味，中方必須保持高度警覺。

報導也引述前日本首相鳩山由紀夫認為，台灣屬中國內政，日本不應干涉；前首相野田佳彥則表示，歷代首相在此議題上多有止步，對高市言論「深感震驚」。央視分析，高市早苗的發言並非偶發口誤，而是經深思熟慮的政治聲明，顯示日本右翼勢力影響力增強。她上任以來不到一個月，即使面臨中方抗議，仍拒絕撤回涉台言論，反映日本政治版圖持續右轉。

央視指出，日本軍國主義歷史上曾多次以「存亡危機」為藉口發動戰爭，包括以「行使自衛權」之名製造九一八事變、挑起侵華戰爭。如今在抗戰勝利80週年的時點，高市再次提出類似言論，令人憂心日本是否重走軍國主義老路。報導警告，若日本不及時踩下煞車，中日關係將持續緊繃，局勢可能進一步惡化。

中國外交部發言人近期也持續對此表態，警告若日方武力介入台海，中方將予以強烈回擊，明確傳遞出在台灣問題上「日本休想挑事」的訊號。報導最後指出，高市早苗上任不到一個月，即將長期苦心經營的中日友好關係推至懸崖邊，局勢緩和的前提仍需日本政府主動降溫。

