中日關係生波 台灣難脫身

日本與中國的雙邊關係因日相高市早苗的「台灣有事可能構成存亡危機事態」一席話陷入僵局，雙方因內部壓力遲遲無法和解。近期，高市為了穩固其政權的民意基礎，不惜解散國會，預計2月8日改選，創下日本二戰結束後時間最短的國會改選紀錄。

高市近日受訪又提到，若發生台灣緊急事態時，日本必須與美國進行聯合撤僑行動，強調若美軍遭攻擊而日本毫無作為，「日美同盟將形同瓦解」。儘管並未撤回先前「台灣有事」的立場，不過她也強調，一旦美國與中國發生軍事衝突，不代表日本就會介入並採取軍事行動。

廣告 廣告

雖未指明哪國，但誰都知道高市是以中國為談話重點，因為最新民調顯示內閣的民意支持度下滑10個百分點，她必須重新喚起選民的反中集體意識以尋求國會席次過半。

北京雖祭出經濟手段反制日本，仍難讓高市退縮，反而推高其支持度，使得中日僵局持續到現在。中共駐聯合國代表傅聰26日再度開炮，批評高市去年11月的涉台言論已「粗暴干涉中國內政」，還要求日方應正視歷史、反思糾錯。不過，中共的強硬手段向來是鄰國民主選舉的推手，加大對高市的壓力，結果恐怕會適得其反，保送高市內閣更穩固的民意基礎。

由於北京和東京此時都有堅持不妥協的內部需要，現階段的雙邊關係短期內難有轉圜空間，極可能轉向美國總統川普找解方。更重要的是，高市戳破中日彼此不明說的公開秘密，反而讓台灣深陷有苦說不出的尷尬處境！

因提出「修昔底德陷阱」聞名的美國哈佛大學教授艾利森日前指出，他預期川普任內將出現「中美第四公報」，因為賴清德的漸進式台獨已對美中關係構成重大威脅，一旦出事，會對雙方都構成重大影響。因此，第四份聯合公報的約束性可能會比以往更強。雖然各界不看好第四公報短期內有落實的可能性，但倘若他的預言成真，勢將成為台灣的緊箍咒、民進黨的最大夢魘。

台灣好不容易逐漸擺脫美中三公報的結構性制約，讓我國對外關係盡量減少中共干擾。如果川普走回頭路，依其「扒高踩低」的性格，若出現不利於台灣的條文，並不令人意外。

高市有意趁川普4月訪問北京之前，搶先到華府與川普建立私人情誼。這次改選將考驗她能否坐穩首相之位，而結果也將決定日中關係的未來互動，以及美中競爭的走向。

台灣無力改變現行國際格局，就該努力不讓未來的情勢變化與我國利益背道而馳。賴清德除了持續深化台美和台日關係，更不能輕忽兩岸僵局對我國對外關係的影響，才不會在未來被迫接受難堪的結局。（作者為國家政策研究基金會副研究員）