中日關係緊張...《鬼滅之刃》驚傳撤檔？ 登陸4天狂吸4億人民幣

《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇 第一章：猗窩座再襲》。（圖／木棉花提供）

日本人氣動畫電影《鬼滅之刃：無限城篇 第一章 猗窩座再襲》，儘管面臨近來中日關係略顯緊張的背景，其魅力絲毫未受影響。自14日在中國大陸正式上映後，票房一路狂飆，短短4天已狂收4億人民幣（約17.5億元新台幣），每天穩坐單日票房冠軍寶座，成績遠勝同期對手，例如《出神入化3》（同期票房約1.55億人民幣）。

然而，這股強勁的票房熱度背後，卻隱藏著上映變數。日本首相高市早苗7日一番「台灣有事即日本有事」言論，引發中國當局的反彈。中國當地進口方與發行方已證實，原定近期上映的多部日本進口影片，包括《蠟筆小新：熾熱的春日部舞者們》、《工作細胞》等，將「暫緩上映」。

廣告 廣告

熱映中的《無限城篇》也一度遭瘋傳將於21日提前下檔。不過，最新消息指出電影仍會繼續上映。據悉，《無限城篇》是由大陸片商砸下7000萬人民幣（約3億元新台幣）買斷，若提前下映，受到最大影響的將是當地片商的巨大投資。

隨著中國市場的強勢加入，《無限城篇》的全球票房總收入有望再創新高。該片先前在全球票房總收入已累積6.5億美元，在成功登陸中國市場後，全球總票房極有可能一舉突破7億美元的里程碑。而日媒已於17日宣布，《鬼滅之刃》全球票房收入累積突破1000億日圓（約205億元新台幣），為首部票房破千億日本電影。

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 潘鈺楨／報導