中日關係緊張「會影響台灣人赴日旅遊嗎？」Yahoo民調揭網友意願

因日本首相高市早苗先前在國會答詢的「台灣有事」說，引發中國政府不滿，導致中國政府針對日本祭出一連串經濟制裁措施，除了抵制赴日旅遊之外，中國大陸有多家航空公司宣布免費退改赴日機票的期限延至明（2026）年3月28日，中日關係持續緊繃。對此Yahoo奇摩也發起網路民調，調查網友們的赴日旅遊的意願。

延伸閱讀》高市早苗：日本沒立場認定台灣法律地位

Yahoo奇摩自8日發起「中日關係緊張，對你的日本旅遊意願是否有影響？」網路民調，截至今（10日）上午11時50分為止，共超4萬5千人參與投票。

廣告 廣告

對於「中日關係緊張，對你的日本旅遊意願是否有影響？」有39.3%的網友認為沒有影響，有26.8%的網友認為增加日本旅遊意願，有13.8%的網友沒有旅遊計畫，有6.1%的網友減少日本旅遊意願，其中不知道／沒意見的網友占14.0%。

Yahoo奇摩發起「中日關係緊張，對你的日本旅遊意願是否有影響？」網路民調，調查網友看法。（圖取自Yahoo奇摩網站）

不少網友紛紛表示「趁現在沒那麼多人...提升旅遊質感」、「已經在期待正常人流的櫻花季」、「人變少了何樂而不為？」「年末旅遊是早半年前就訂好的東西，能說不去就不去？」、「日本熊的問題比較有影響」、「不怎麼影響」、「旅遊是口袋關係！跟政治沒半毛關係！」、「對我來說沒差，我家每年都去北海道滑雪，且北海道中國觀光客本來就偏少」。

撰稿：吳怡萱





