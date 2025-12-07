中日關係緊張不影響 壽司郎上海開2店！開幕排爆等14小時

近日中日關係雖緊張，日本壽司郎上海連開2分店卻不受影響，湧入大量人潮，候位時間一度長達14小時。（翻攝日本壽司郎官網）

日本首相高市早苗上月於議會質詢時，發表「台灣有事」論，引來中國連串抗議、抵制行動，中日關係敏感之際，日本迴轉壽司品牌壽司郎6日於上海連開2分店，人潮卻不受影響，現場開幕首日吸引約700組人候位，等待時間最高達14小時。

為了抗議高市早苗「台灣有事」論，中國一個月以來，從呼籲中國民眾暫勿前往日本旅遊、禁止進口日本水產品、黃海實彈軍演，連日本藝人在中國演出也受影響，不過在這敏感之際，仍有日本餐飲品牌突破重圍。

日本壽司郎2021年進軍中國，在廣州插旗第1家店，並陸續在北京、蘇州展店，昨（6日）天將版圖擴張至上海，還一口氣開2家分店，雖然正處中日關係緊張之際，開幕當天仍吸引大批人潮排隊。

據日本《時事通信社》報導指出，當天吸引約700組人排隊等候，最長等待時間更長達14個小時，一名女大生受訪表示，曾在日本旅遊時吃過壽司郎，所以特地趕在上海店開幕日造訪，並表示對於政治局勢沒有特別關心。





