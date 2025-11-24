中日關係緊張之際習近平同川普通電話
【記者 張達威／台北 報導】正值中日關係緊張鬧得不可開交，據大陸新華社北京11月24日晚發佈消息，中國國家主席習近平與美國總統川普通了電話。
習近平指出，上個月我們在韓國釜山成功舉行會晤，達成許多重要共識，為中美關係這艘巨輪穩健前行校準航向、注入動力，也向世界傳遞正面訊號。釜山會晤以來，中美關係整體穩定向好，受到兩國和國際社會普遍歡迎，事實再次說明，中美「合則兩利、鬥則俱傷」是經過實踐反覆驗證的常識，中美「相互成就、共同繁榮」是看得見、摸得著的實景。雙方要維持住這個勢頭，堅持正確方向，秉持平等、尊重、互惠態度，拉長合作清單、壓縮問題清單，爭取更多積極進展，為中美關係打開新的合作空間，更好造福兩國人民和世界人民。
習近平闡明了中方在台灣問題上的原則立場，強調台灣回歸中國是戰後國際秩序重要組成部分。中美曾並肩對抗法西斯和軍國主義，當前更應該共同維護好二戰勝利成果。
川普表示，習近平主席是偉大的領導人。我同習近平主席在釜山的會晤非常愉快，完全同意您對兩國關係的看法。雙方正全面落實釜山會晤達成的重要共識。中國當年為二戰勝利發揮了重要作用，美方理解台灣問題對中國的重要性。
川普與習近平也談及烏克蘭危機。習近平強調，中方支持一切致力於和平的努力，希望各方不斷縮小分歧，早日達成一個公平、持久、有約束力的和平協議，從根源上解決這場危機。（照片本報資料照）
