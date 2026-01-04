中日關係緊張之際 李在明訪中會習近平

南韓總統李在明將從今天(4日)起展開中國訪問，在中國與日本因為台灣問題而關係緊張之際，北京尋求深化與南韓的關係。

這趟為期4天的訪問，是李在明自去年6月上任以來首次訪中。正值中國和日本因為日本首相高市早苗去年11月的「台灣有事」發言，緊張關係加劇。

李在明將在訪中期間與中國國家主席習近平會面，這是兩人2個月內第二次會面。

李在明的對中關係承諾

李在明在前往中國前，於首爾青瓦台接受中國央視的專訪。根據報導，李在明說這是他首次在青瓦台接受專訪，他希望人們能夠理解他的政府重視北京與首爾的關係。

央視2日報導指出，李在明在訪問中表示南韓始終尊重一中原則。李在明也說，中韓關係的健康發展取決於互相尊重，並讚揚習近平是「真正可靠的鄰居」。

中國上週在台灣周邊舉行大規模的軍事演習，對分離主義者和外部干預勢力發出警告。此外，美國批准史上最大規模的對台軍售案也激怒了中國，使得中國對20家美國軍工相關企業祭出制裁。

根據央視報導，李在明表示，南韓與美國合作，不代表中韓關係應該走向對抗。李在明承認，過去南韓與中國之間的誤解阻礙了雙邊關係的發展。

央視報導指出，李在明說：「這次訪問中國，目的在於最大程度地減少，或消除這些過去的誤解或矛盾，將中韓關係提升至新的階段。」

南韓和美國一直敦促中國運用對北韓的影響力，說服北韓重返談判或放棄核子計畫。

但中國長期以來一直被懷疑沒有全面執行對北韓的制裁，並秘密提供物資來協助北韓維持運作，並繼續擔任美國對朝鮮半島影響力的屏障

討論朝鮮半島與經濟關係

南韓軍方指出，北韓今天試射了多枚彈道飛彈，這是北韓在即將召開的勞動黨代表大會前進行的最新一次武器展示。

南韓官員表示，李在明這次訪問旨在加強雙邊關係，並尋求恢復朝鮮半島和平的途徑。

南韓國家安全顧問魏聖洛2日在記者會上，在5日的峰會上，李在明和習近平將針對解決兩國面臨的安全和經濟問題的「實質方法」進行「深入會談」。魏聖洛也表示，李在明將在6日會晤全國人大常委會委員長趙樂際和國務院總理李強。

魏聖洛說，李在明訪問期間，南韓也將請求中國在促進朝鮮半島和平上扮演「建設性角色」。在去年11月的會談中，李在名已經要求習近平加強力道，促使北韓重返談判桌。

魏聖洛表示，南韓將爭取能直接嘉惠兩國一般民眾的實質成果。(編輯：宋皖媛)