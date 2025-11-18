中日關係緊張升溫 外交部：台灣從來不是問題「是解答」

記者陳思妤／台北報導

日本首相高市早苗表態，台灣有事就是日本有事，這讓中國氣炸，要中國人不要去日本，17日起連續3天在黃海中部實施實彈射擊，今（18）日起又連續8天在黃海南部實施實彈射擊。對於中日雙邊關係緊張，外交部強調，台灣從來就不是問題，台灣是解答，呼籲中方，應該要善盡大國的責任，停止任何危害區域穩定安全的挑釁做法。

高市早苗表示，台灣有事就是日本有事，可能構成「存亡危機事態」，屆時日本能行使集體自衛權，這番話引起中國不滿，連日來動作頻頻，中日緊張情勢升高。

對此，外交部發言人蕭光偉今天在例行記者會中表示，台灣從來就不是問題，台灣是解答，台灣要跟國際社會的成員一起合作，維持區域以及台海的和平穩定。

蕭光偉指出，外交部和日本台灣交流協會，其實都會就各領域的議題來保持密切的聯繫，中國近年來在東海、南海以及台海，頻繁舉行大規模的軍事以及灰色地帶襲擾活動，對於區域各方造成複合式的威脅，嚴重破壞區域的和平穩定，同時造成區域緊張情勢不斷地升高。

蕭光偉說，在此呼籲中方，應該要善盡大國的責任，停止任何危害區域穩定安全的挑釁做法，也將密切的關注中方近期挑戰國際秩序，造成區域緊張情勢的各種作為，也會持續的和所有理念相近的國家緊密的合作，確保印太區域的和平繁榮以及自由開放。

