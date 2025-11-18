中日關係緊張恐引「三海聯動」？我國防部：視威脅程度提升立即備戰操演

日本首相高市早苗先前的「台灣有事日本有事」，可能行使集體自衛權後，日中關係緊張，隨後，中國宣布在黃海實彈射擊演習，隨後又出動大批機艦在台海周邊發動所謂「聯合戰備警巡」的灰帶侵擾行動，南海區域也不平靜，對此，國防部今（18）日表示，中共灰色地帶襲擾或區域性軍演，依國軍經常戰備時期突發狀況處置規定，視敵情徵候及威脅程度，開設應變中心，以及提升立即備戰操演的作為，先行部署兵火力應處威脅，確保國家安全。

高市早苗近日在國會答詢時表示，若台海爆發武力衝突，可能構成日本可行使集體自衛權的「存亡危機事態」，相關說法引發中國強烈反彈，進一步升高中日緊張情勢。中國也在台海、黃海、南海進行一連串軍事動作，似乎有國安單位過去所說的「三海聯動」跡象。

對於中國的軍事動態，國防部作計室聯合作戰處副處長許志宏上校回應，共軍於台灣周邊海空域軍事活動狀況，國軍運用聯合情監偵系統，先行研判共軍真實行動意圖，並循戰略溝通管道，適時發布共軍演訓動態暨國軍備戰行動，針對中共灰色地帶襲擾或區域性軍演，依國軍經常戰備時期突發狀況處置規定，視敵情徵候及威脅程度，開設應變中心，以及提升立即備戰操演的作為，先行部署兵火力應處威脅，確保國家安全。



