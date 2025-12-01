中日關係緊張波及ACG界！網傳「全面封殺」讓中國粉絲絕望：剩盜版能看了嗎？

最近中國和日本因為高市早苗的「台灣有事」言論而關係緊張，中國開始針對日本相關線下活動，不論是 ACG 展、歌手演唱等娛樂相關線下活動，都無預警開始嚴格的限制措施，多場活動臨時喊卡，甚至是舉辦到一半就被喊停。接二連三的取消活動，讓一些喜愛日本的追星族、動漫粉絲崩潰，大罵高市早苗，表示：「以後是不是只能在盜版網站上看了？」.

中國接連取消多個日本相關演唱會、見面會和展覽活動。（示意圖，圖源：Getty Images）

中國社群網路上已經開始流傳將「全面封殺日本籍藝人相關演出」的消息，許多活動的審核流程突然受阻或被駁回，導致原定行程受到嚴重波及。而根據 Threads 網友分享，面對接二連三的活動取消通知，許多中國日本娛樂、動漫粉絲在網路上表達了崩潰與絕望的情緒。

許多粉絲表示為了參加活動，先前甚至早就預訂好前往上海的機票和住宿，突如其來的取消公告不只造成實質的金錢損失，更讓期待已久的見面機會化為泡影。部分崩潰的網友在社群平台上將矛頭指向高市早苗，痛罵是其言論害慘了中國動漫迷，甚至有人直言：「我們以後是不是只能在盜版網站上看動漫、日劇和特攝片了」感嘆喜愛的二次元文化無辜淪為政治衝突下的犧牲品。

結果許多台灣網友看到後，反而認為是中國對日本的言論反應太大，這些活動也不是日本方主動取消的：「大概就是，你媽不準你好朋友來你家玩，然後你怒罵你好朋友」、「千錯萬錯都是牆外人的錯」、「不敢罵習維尼，只好罵高市早苗」、「就算沒有禁止日娛，他們那邊本來就是看盜版的多過看正版的吧」、「取消的都是中國，然後他們覺得都是別人的錯」