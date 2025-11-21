即時中心／林韋慈報導



中日關係持續緊張，今（21）日，日本首相高市早苗強調不會收回近期有關台灣的言論，並指出與中國建立「戰略互惠關係」的大方向仍未改變。而中國態度強硬，政治波動也延伸至文化娛樂領域，繼中國大陸片商延後日本電影上映後，香港也受到影響。香港電台近期悄悄下架日本動畫《工作細胞》第二季，引發外界關注。





據《香港01》報導，港台原本預告將於11月16日起在第31頻道播出《工作細胞》第二季，首集如期播出。但最新節目表顯示，原定23日與30日播出的集數已被其他節目取代，未再標示《工作細胞》第二季。為配合動畫宣傳，港台曾邀請多名醫生拍攝宣傳影片，但自21日起，港台IG上的相關影片也已下架，無法查看。

廣告 廣告

《工作細胞》動畫源自日本，漫畫與改編動畫在中港台都頗受歡迎。對於播出安排變動，港台回應稱，會不時檢視節目表做調整，並持續依《香港電台約章》提供公眾優質節目與資訊，但未進一步說明此次變動是否與國際局勢相關。



值得注意的是，《工作細胞》在香港僅播一集便被腰斬，情況罕見，也受到日本媒體關注。部分日媒報導指出，香港的播出調整可能與日中關係緊張局勢有關；而日前，真人版《工作細胞》電影也曾臨時自中國大陸上映名單中撤下。有網友推測，近期變動可能受到國際氛圍影響，但官方未有正式說明。

原文出處：快新聞 /中日關係緊張連動畫也遭殃 《工作細胞》香港停播

更多民視新聞報導

最新／和平分手了！新壽決議與北市府「合意解約」

最新／日本福島食品輸台全解禁 食藥署：回歸「常態管理措施」

賴清德「燦笑嗑壽司」挺日 完勝中國「3關鍵」曝光！

