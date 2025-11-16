中日關係緊張 中公告17至19日黃海實彈射擊

國防部公布，15日一整天偵獲30架次共機、8艘共艦與公務船擾台，又呈現四面環台態勢，因為共軍再度執行「聯合戰備警巡」。

同時，多艘中國漁船也接近我西北海域，海巡人員出動巡護海疆，卻接獲一艘中籍漁船在台北港外失火求救，秉持人道精神，「新竹艦」趕抵現場滅火救援，協助15名中籍船員撤離。

北部地區機動海巡隊副隊長蘇振義說明，「中國籍漁船閩東漁61227失火求援，當時海象惡劣，風力6至7、陣風9級、浪高約3米，新竹艦仍立即趕赴現場，並以消防水柱實施滅火。」

而近期日本首相高市早苗針對「台灣有事」表態的言論，讓中日關係緊張情勢升高，中方16日派出海警艦艇編隊在釣魚台海域巡航，更公告17至19日要在黃海部分海域進行實彈射擊，被認為劍指日本意味濃厚；同時中國外交部也呼籲公民，近期避免前往日本。

學者認為，中日關係接下來會進入一段冷卻、甚至冷凍期，而台灣也應謹慎因應。

日台後援會名譽顧問，同時也是開南大學副校長的陳文甲指出，「中國正以『複合外交』，就是外交抗議、經貿旅遊槓桿、軍事示警與輿論戰多軌並行來對日本進行施壓，台海議題正是矛盾核心。那台灣的最佳策略就是審慎參與，避免被操弄。」

總統府表示，台日兩國緊密友好，我國正密切關注中方行為，並會與日方在內的區域各國密切合作，確保印太地區的安全與穩定。

