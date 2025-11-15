中日關係緊張！中共發「黃海實彈射擊」警告 總統府籲：勿成國際麻煩製造者

針對中共在日本周邊區域進行實彈演習，總統府發言人郭雅慧今天（15日）呼籲中共勿成為國際社會的麻煩製造者。（資料照片／袁維駿攝）

日本首相高市早苗日前發表「台灣有事論」，引發中共跳腳，雙方關係緊張。陸方先是對日本採取旅遊限制措施後，今天（15日）更在周邊區域進行實彈演習。對此，總統府發言人郭雅慧表示，北京當局基於政治目的對日本進行各類型複合式威脅，正對印太區域的安全穩定帶來高度威脅，她呼籲中國即刻停止這類不恰當的單邊作為，「不要成為國際社會的麻煩製造者」。

高市早苗日前強硬表明「台灣有事」可能成為日本的「存亡危機事態」，引發中共強烈不滿，中國先是對日本採取旅遊限制措施，並於今天起在周邊區域進行實彈演習，引發各界高度關注。

對此，郭雅慧表示，台灣與日本共享自由民主價值，經貿上亦共享發展與繁榮，兩國人民緊密友好，有鑒於北京當局連日來相關行為對於區域安全穩定的衝擊，我國正密切關注，並將與日方在內的區域各國密切合作，以確保印太地區的安全穩定與自由開放。

郭雅慧指出，北京當局基於政治目的對日本進行的各類型複合式威脅，正對印太區域的安全穩定帶來高度威脅，我方期待中國善盡大國責任，即刻停止這類不恰當的單邊作為，回到國際以規則為基礎的正確軌道上，不要成為國際社會的麻煩製造者。



