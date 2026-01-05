中日關係緊張 中國人農曆新年假期預訂日本飯店卻激增6成

根據Tripla估計，農曆新年假期期間日本飯店的平均每日房價將攀升至22004日圓。（圖片來源／TOKYU HOTELS官網）

儘管中國和日本之間關係緊張，不過，中國遊客春節期間預訂日本飯店的數量仍激增，較去年同期大幅成長57%，主要得益於散客的湧入。

《日經亞洲評論》報導，最新業界數據顯示，儘管中日爆發外交爭端，導致北京建議中國國民避免前往日本旅遊或留學，但中國遊客在2月份春節假期期間預訂日本飯店的數量依然大增。

根據訂房管理平台Tripla的數據顯示，在2026年2月15日至23日期間，來自中國用戶的預訂量較2025年春節假期（1月28日至2月4日）大幅增加57%，這些數據的參考基礎是日本1727家飯店。

此外，《日經新聞》於2025年12月15日對10家日本飯店業者進行中國農曆新年預訂情況的調查。僅有兩家業者東急度假飯店（Tokyu Hotels & Resorts）和帝國飯店（Imperial Hotel）回報預訂量減少，跌幅均約10%。

春節間飯店房價平均上漲21%

同時，3家飯店營運商回報訂房數量增長。東京皇宮飯店（Palace Hotel ）表示，訂房量較去年同期增加一倍。另外5家飯店業者表示，預訂量沒有顯著變化。

10家飯店業者中，有5家報告客房平均每日價格上漲。根據Tripla估計，農曆新年假期期間的平均每日房價將攀升至22004日圓（約140美元或4,400元台幣），比去年同期上漲21%。

Tripla執行長高橋和久（Kazuhisa Takahashi）表示：「日本今年降雪來得早，來自世界各地的滑雪需求推高整體飯店的房價。」

由於日本首相高市早苗11月初針對台灣可能出現的突發事件發表演說，隨即引起中國政府暴怒，敦促中國國民避免前往日本。

回想起2012年，日本將釣魚島收歸國有，當年也曾引發中國國內反日抗議活動，期間一系列赴日旅行團取消，一度，中國赴日遊客數量曾經較前一年同期銳減超過40%。

訪日的中國散客人數明顯增加

然而，一些分析師認為，由於中國散客人數明顯增加，這次中國施加制裁，限制團客的影響將較為有限。與旅行社組織的旅行團相比，中國散客受北京政府政策的影響較小。

全球房地產服務集團世邦魏理仕（CBRE）發布一份報告指出：「中國遊客赴日旅行團的占比已從以往的50%銳減至15.6%，這表明，日本的國際觀光客市場對外交關係變化的適應能力有所增強。「」

今年農曆新年假期將比2025年的春節假期晚了約3周。儘管北京建議民眾避免前往日本，這給通常接待團體遊客的飯店蒙上一層陰影，但春節假期通常也會有很多旅客突然臨時訂房。

阪急阪神飯店（Hankyu Hanshin Hotels）的發言人指出：「現在下結論還為時過早。」他的觀點與其他飯店一樣，都持觀望態度。

(原始連結)





