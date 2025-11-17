中日關係緊張 中國外交部：G20峰會期間沒有安排與高市早苗會談

2025年G20高峰會即將於11月22日至23日在南非約翰尼斯堡舉行，根據《路透社》報導，中國外交部發言人毛寧今（17）日表示，領袖峰會期間代表中國出席的國務院總理李強「沒有安排」與日本首相高市早苗會談。

中日緊張關係逐漸升溫，高市早苗日前在眾議院答詢時表示，台灣有事「可能構成日本的『存亡危機事態』」，日方得以行使集體自衛權。毛寧在例行記者會上批評，高市此言論已「嚴重損害中日關係的政治基礎」，並重申中方立場，要求日方撤回這些「錯誤」言論。

同時，中國官媒也持續點名高市。人民日報17日刊出評論指出，高市涉台言論「具有危險性」，不僅「刺激各方的神經，並展現出戰略上的魯莽」，更被形容為「蓄意挑釁」。

