中日關係緊張 中國宣布暫停進口日本水產品

日本共同社今（19）日報導，中國政府已通知日本暫停進口日本水產品，此舉被視為對日本首相高市早苗「台灣有事」相關發言的強烈反制，中國官媒更放話稱已準備相關實質反制措施。

此次暫停水產品進口，被視為北京落實對日施壓的具體動作之一，藉「經濟報復」措施要求高市早苗撤回「台灣有事即日本有事」一說，央視旗下新媒體「玉淵譚天」甚至揚言，中國必要時將會制裁日本官員，並暫停雙方在經濟、外交、軍事等層面的政府交流。