中日關係緊張！中國海警船頻挑釁 「東西分進」侵擾金門水域

即時中心／廖予瑄報導

中國海警船擾不停！海巡署金馬澎分署指出，由於中日兩國情勢持續緊張，近期中國海警船在台海周邊活動不斷，今（20）日更再度編隊，2度騷擾金門海域，企圖測試台灣海巡署在不同情境下的應對能力。

海巡署指出，繼中國海警船在本（11）月13日以「一路縱隊」模式侵擾金門海域後，今日又再度編隊，分別在上午及下午2度進行騷擾，並轉換為「東西分進」模式。

海巡署金馬澎分署第12巡防區說明，今日上午8時許偵獲關閉AIS（自動識別系統）且顯有侵擾意圖的中國海警船，因此也立即調動巡防艇前推部署；上午9時查獲4艘中國海警船，「14515」、「14603」、「14605」、「14527」，以兩兩一組的方式，分別自烈嶼西南方及料羅東南方航入台灣水域，並以縱隊方式航行。因此海巡署也立即派遣4艘巡防艇向其進逼，採取併行監控，阻擋中國海警船深入，直到其離開我國水域。

沒想到，今日下午3時許，中國海警船又再度侵擾金門限制水域，海巡署巡防艇秉持不迴避、不退讓之原則，透過中、英文無線電廣播，強勢要求海警船轉向航離；下午5時，中國海警終於離開台灣水域。

海巡署強調，雖然中國海警10月份沒有侵擾金門水域的狀況；但在中日情勢不斷升溫之際，中國海警不只入侵釣魚台海域，還在本月3度密集侵擾金門水域，「面對中國海警的威脅，金馬澎分署及第12巡防區無論日夜或天候海象狀況，均維持全天候高強度監偵、反應及部署能量，以應對中國海警船，此外，鑑於近期中日情勢，特別掌蒐各國公務船及違常船舶活動情形，嚴密掌握周邊海域動態及情勢發展，妥慎因應。」

