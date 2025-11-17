中日關係緊張！中國照樣看爆《鬼滅》奪票房冠軍 「別被洗腦」引正反網友戰翻

《鬼滅之刃：無限城篇第一章猗窩座再襲》劇場版14日在中國上映後，立刻榮登票房冠軍。（翻攝自劇場版「鬼滅の刃」無限城編 公式サイト）

日本首相高市早苗日前在國會答詢時提及「台灣有事」，指如果台海發生衝突，日本自衛隊可行使集體自衛權，相關言論曝光後，引起中國強烈不滿，中國外交部呼籲公民公民暫時避免前往日本，中日雙方緊張局勢持續升溫。不過14日剛在中國上映的《鬼滅之刃：無限城篇第一章猗窩座再襲》劇場版似乎不受影響，開賣首日就榮登票房冠軍，短短3天已賣破3.83億人民幣（約新台幣16.7億元），而中國網友們則因「別被日本洗腦」等言論戰成一團。

先前在日本、台灣《鬼滅之刃：無限城篇第一章猗窩座再襲》劇場版早已上映，而且整體票房非常驚人，在日本377億日圓（約新台幣75億元），台灣賣破8.3億元新台幣，成為台灣由史以來最賣座動畫電影。

中國終於在11月14日也跟著上映，根據中國網站「貓眼電影」統計，才短短幾天就累計3.83億人民幣，而且還獲得9.7分的口碑好評，可見《鬼滅之刃》的這波風潮，並未受到中日緊張氣氛的劇烈影響。

《鬼滅之刃：無限城篇第一章猗窩座再襲》劇場版14日在中國上映後，立刻榮登票房冠軍。（翻攝貓眼電影網站）

而有部分中國小粉紅在微博等平台上開戰，直呼「都快打戰了。別被日本軟文化洗腦了」，不過也是有許多理性網友留言回嗆，「講述的都是人類普世價值觀的東西，善惡美醜正義邪惡，這些能洗腦個什麼呀」「都在口嗨，就你覺得要打」「你也太好洗了吧」「哈哈哈哈哈一大早的把我逗笑了」。

