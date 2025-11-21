中日關係緊張、北京日料店大量預約取消 老闆嘆「可能經營不下去了」

日本和中國關係緊張，據稱北京的日本料理餐廳發生大量預約取消情形。圖為北京一間日本料理餐廳。翻攝微博「消化科倔老頭」



日本首相高市早苗月初關於「台灣有事」的發言，引發中國強烈，展開一連串抵制行動，包括要求國人取消赴日旅遊、禁止日本水產品進口等。最新報導指出，北京的日本料理餐廳出現大量預約被取消的情形，店家大嘆「可能無法繼續經營下去」。

共同社21日報導，因日中關係惡化，北京部分日料店的預約有半數被取消。在北京經營一家全預約制日料店的日本男子谷岡一幸表示，雖然預料到高市上台後日中關係會倒退，「但沒想到會惡化到這種程度」。

廣告 廣告

他表示，店內本月預約量下滑，11月中旬至12月上旬有一半的預約被取消，共12組、約50人。據悉，11月的預約數同比減少了8成。

谷岡經營的日料餐廳今年正逢開業10週年，期間撐過新冠肺炎疫情，以及2023年福島核一廠排放核廢水、中國宣布暫停進口日本水產品等重大危機，但他失落地表示「這次危機最為嚴峻。資金已見底，有可能無法繼續經營」。

原本中國就尚未全面恢復進口日本水產品，如今更因關係緊張而宣布暫停進口。谷岡鬱悶表示，「我們一直期待能供應日本魚類，實在遺憾」，他希望日中雙方「創造交流和對話的機會，構建友好關係」。

一家日本水產加工企業的駐華高層感歎：「中國政府基於政治原因，時而放鬆、時而收緊政策，商業活動難以持續。」2023年中方以福島核一廠排放廢水為由，暫停進口日本水產品之時，該公司便改往東南亞和歐美開拓業務，現已降低對華依賴。

更多太報報導

【一文看懂】熊害不只日本有！棕熊、狼和野豬大增攻擊牲口 希臘農民又苦又怕

遊日注意！流感人數「達警報層級」 厚勞省籲三件事必做

東京築地驚傳竊案 賊打破車窗偷走裝有近1億日圓現金包包