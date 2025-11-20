中日關係緊張！吳思瑤喊話買日貨、赴日觀光聲援：中國不惹事台日皆無事

記者楊士誼／台北報導

日相高市早苗力挺台灣，卻導致中國祭出限制產品進口、退機票等報復手段，中國的舉動進一步使中日關係緊張。民進黨立委吳思瑤今（20）日表示，「只要中國不惹事，台日皆無事」，而中國對台灣的脅迫行為如今複製到日本身上，台灣人的善良、溫暖應不落人後，呼籲民眾一起購買日本產品、赴日觀光以聲援日本。

吳思瑤表示「只要中國不惹事，台日皆無事」，印太地區的麻煩製造者就是中國，中國對台灣的各項壓迫也複製到對日本的行徑上，不管針對農產品或各類經濟施壓，乃至於軍事威嚇，中國過去加諸於台灣的也如法炮製在日本身上，台灣深受威權迫害，當然要力挺價值相同、合作密切的民主盟友。

吳思瑤說，社群上很多台灣人非常熱情，中國的脅迫鎖定日本，而日本過去挺台灣的鳳梨跟芒果，大家一起消費日本產品，大吃日本水產，一起找出時間赴日觀光，台灣需要的時候日本協助台灣；日本需要的時候台灣用善良跟溫暖，也不落人後。再次譴責中國不要成為麻煩製造者，「只要中國不惹事，台日皆無事」。

另對於國民黨意圖修改國籍法，始中配參政不受國籍法規範，吳思瑤指出，中配六改四入籍台灣就已經引發高度爭議，又要動腦筋到國籍法身上，社會自然會給予民意反制。她強調，中國人要參選台灣公職，只要符合國籍法規定，只要擁有台灣的國籍，當然也沒問題，國籍法適用所有在台灣的外國人士，不只針對中國。她也指出，國民黨再次為了鬆綁中國人參政，中國想方設法滲透進台灣的選舉，這樣的修法當然是惡法，呼籲國民黨要自制。「要讓中國人的權益高於在台灣的其他外國人權益，公平正義何在？台灣人不會接受」。

