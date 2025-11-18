中日關係緊張 外交部：台灣不是問題而是解答

外交部發言人蕭光偉。李佳穎攝



日本首相高市早苗的「台灣有事」可能構成「存亡危機事態」的言論，持續引起波瀾。外交部發言人蕭光偉今（11/18）日表示「台灣從來就不是問題，台灣是解答」，呼籲中國善盡大國責任，停止危害區域穩定安全的挑釁做法。

高市在眾議院備詢時表示，「台灣有事」可能構成「存亡危機事態」，先是中國駐大阪領事薛劍在社群平台上激進表示要欲斬首高市，美國駐日大使葛拉斯（George Glass）連日發文諷刺中國「加強美日同盟」，爾後中國外交部呼籲中國民眾暫勿前往日本，並接連在黃海要發動實彈射擊。

廣告 廣告

針對近期的中日關係變動，蕭光偉表示，台灣從來就不是問題，台灣是解答，台灣要跟國際社會成員一起合作，維持區域或是台海和平穩定，外交部與日本台灣交流協會，就各領域議題保持密切聯繫。

蕭光偉表示，中國近年在東海、南海、台海頻繁舉行大規模軍事以及灰色地帶襲擾活動，對區域各方造成複合式威脅，嚴重破壞區域和平穩定，同時造成區域緊張情勢不斷升高。

蕭光偉呼籲，中方應善盡大國的責任，停止任何危害區域穩定安全的挑釁做法，外交部將密切關注中方近期挑戰國際秩序，造成區域緊張情勢的各種作為，也會持續和所有理念相近的國家緊密地合作，確保印太區域的和平繁榮以及自由開放。

更多太報報導

高市談「台灣有事」後共軍發動黃海射擊 國防部：視狀況開設應變中心

專訪／卑詩省長點出加拿大天然氣優勢 台灣能源安全添合作空間

危機與日俱增！DSET報告揭台灣海纜雙重風險 通訊、電力都脆弱