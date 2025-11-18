中日關係緊張 外交部：密切關注中方挑戰國際秩序作為

中國與日本近期因為台灣議題引發緊張對立態勢，外交部發言人蕭光偉今天(18日)回應媒體詢問時表示，外交部與日本台灣交流協會一向會就各領域議題保持密切聯繫；而針對中國近期挑戰國際秩序，造成區域緊張情勢的各種作為，外交部則會密切關注，並與理念相近國家合作確保印太區域的和平繁榮。



日本首相高市早苗日前在國會回應在野黨議員質詢「台灣有事」時的答詢內容引發中國不滿，陸續祭出多項反制舉措，中國外交部還不斷提到中日4個政治文件裡的「台灣問題」。

外交部發言人蕭光偉指出，台灣從來就不是「問題」，台灣是「解答」，所以台灣要跟國際社會一起合作，維持台海與區域的和平穩定；至於中國最近的相關舉動，外交部則會持續關注，蕭光偉說：『(原音)我們也將密切地關注中方近期挑戰國際秩序，造成區域緊張情勢的各種作為，我們也會持續地和所有理念相近國家緊密合作，確保印太區域的和平繁榮以及自由開放。』

媒體詢問台、日針對當前情勢的溝通狀態，蕭光偉回應表示，外交部與日台交流協會其實一直會就各領域議題保持密切聯繫。

蕭光偉另指出，中國近年在東海、南海、台海頻繁舉行大規模軍事及灰色地帶襲擾活動，這些都對區域各方造成複合式威脅，嚴重破壞區域和平穩定，也讓區域緊張情勢不斷升高，因此要呼籲中方應善盡大國責任，停止任何危害區域穩定安全的挑釁做法。