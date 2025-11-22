中日關係緊張！媒體人6字忠告 籲台灣別介入：恐反效果

日本首相高市早苗的「台灣有事論」，導致中日關係惡化。（圖／美聯社）

日本首相高市早苗日前的「台灣有事論」，引發中國大陸強烈反彈，採取一連串反制措施，台灣也出現支持和反對的兩派聲浪。對此，有媒體人提醒，這年頭不要一頭腦熱，否則會導致難以預想的後果。

媒體人文翔在臉書粉專「文翔政論」以6個字提醒「小心一頭腦熱」，這年頭因為網路，很多言論意識形態會突然衝向極端，讓很多人誤以為「這樣幹就對了！」但在這個區域緊張日益嚴重的情況下，如果連政治人物都不守好底線，就很危險了。

文翔說明，日本首相高市早苗的「台灣有事論」，遭到中國大陸強力抵制，在日本國內算不算一頭腦熱，留給日本民眾判斷，但也要台灣人別一頭腦熱，不要瞎挺挺到自傷，不管是反日所以嗆日挑釁日本，甚至是挺日所以去攻擊中國大陸，玩過頭都可能造成反效果。

廣告 廣告

文翔分析，雖然台灣是這次中日緊張的「主題」，但主角還是中日2國，台灣人如果太高調、太興奮過頭，說不定哪天日本人不僅反中還反台，適得其反，恐怕讓台灣回到孤立狀態，因此他呼籲勇敢進取，還是要守住底線。

文翔表示，國民黨的兩岸路線必須在中華民國憲法架構下，勇於在這脈絡下表達清楚不是問題，但跳出憲法架構就不正確了。在日本關係上，感謝日本願意與台灣站在一起，雙方可以持續深化合作與善意，但仍要守住底線。

文翔指出，中日之間的緊張，始於日本首相的政治決策，台灣不該自以為是去介入插手，或是以為可以藉機偷渡什麼，把局面複雜化，成為麻煩製造者。兩岸一直被評為國際衝突未爆彈，要守住現在的和平生活越來越難，因此「凡事千萬別一頭腦熱」。

【看原文連結】