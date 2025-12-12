中日關係緊張，官民反應大不同？當地消費者「餐照吃、衣照買」，日系品牌在陸銷售未受衝擊

中國與日本受到現任首相高市早苗「台灣有事論」發言影響，導致兩國陷入嚴重外交對峙，甚至引發北京當局呼籲民眾，停止赴日旅行和暫停海鮮進口，還對突襲取消多項藝文活動，以此表達對於東京方面的強烈不滿。但根據外媒觀察，在中國境內，日系品牌的消費情況似乎並沒受到太大衝擊，依然維持穩定發展。

​彭博報導指出，在上海市區兩家新開幕的壽司郎門市，近日吸引大量民眾排隊，最長等待時間甚至超過14小時。參與排隊、來自福建的22歲消費者Oscar受訪時表示，自己雖然很關注中日兩國關係，但「吃飯是生活的一部分，與政治無關。」

日系品牌銷售穩健

根據中國電商平台天貓銷售數據，優衣庫（Uniqlo）、無印良品、資生堂、Sony、Panasonic等主要日系品牌，近期並未受到衝擊，部分品類甚至呈現成長趨勢。分析師也指出，雖然北京在外交層面採取強烈反制，但政府更重視、避免煽動難以控制的民間情緒。

廣告 廣告

回顧2012年，中日兩國因釣魚台領土主權爭端，一度引發大規模抵制日貨潮，當年不只在北京、上海等大都會發生反日遊行，甚至讓Uniqlo被迫臨時關閉42家直營門市、Aeon超市在廣東與山東兩省關閉9成門市，在陝西西安、還有民眾只因開著豐田車輛上街，就遭到路過人們攻擊。

中國北京民眾路過一處凱蒂貓裝置藝術的商業街。（美聯社）

但如今內需市場反應明顯和當年大不同。深圳一家豐田汽車（Toyota）門市員工就表示，近期車款銷售並未出現波動。北京多間優衣庫門市同樣人潮不減，一名劉姓女子就直言，「我支持國家的決定，但目前還不至於需要抵制，何況這些日系品牌很多商品都是在中國製造。」

另一位陳姓女子受訪時則提到，自己原本預定好前往日本旅行，但隨著兩國關係緊繃、加上社群充斥著「不友善影片」，擔心自己前往日本，會被陌生人逼問為什麼要來，最終選擇取消旅行行程。但即便如此，這位陳姓女子依然認為，自己不會改變消費習慣，她還是喜歡擁有高品質的日系品牌商品。

而在成都的無印良品門市，還吸引大批遊客駐足打卡拍照，該門市還因為推出具有「四川特色」的辣油冰淇淋，進而登上社群熱搜話題榜。

中國北京民眾路過一處服飾門市進行試穿選購。（美聯社）

復旦大學美國研究中心主任吳心伯認為，中國目前所有的克制作為，與策略考量有關，但倘若高市早苗堅持不撤回言論，北京不排除將加大壓力，「（中日）後續發展走向，仍取決於日本政府是否調整立場。」

有趣的是，過往一向被外界視為鷹派立場的前《環球時報》總編胡錫進，面對這場中日關係緊繃，近日也在其微博粉專上，卻開始呼籲讀者應保持冷靜。在他看來，這次中日之間的「鬥爭」、很可能會持續多年，社會需要保持理性與團結的態度。

更多風傳媒報導

