中日關係緊張 我行政院政務顧問岩崎茂遭中國制裁
中日關係緊張，中國今天(15日)宣布對日本前統合幕僚長岩崎茂的報復制裁措施，包括簽證限制、凍結岩崎茂的財產等。岩崎茂今年3月獲聘為行政院政務顧問；之前傳出因為日本首相高市早苗「台灣有事」的談話，岩崎茂受到中國方面施壓，要求他辭去顧問職。
中國外交部表示，岩崎茂違反「一個中國」原則，因此對他實施制裁措施；中國外交部指岩崎茂「嚴重干涉中國內政」。
中國外交部第18號公布對岩崎茂的報復措施包括，凍結其在中國境內的動產、不動產和其它各類財產；禁止中國境內組織、個人與其進行有關交易、合作等活動；對其不予簽發簽證、不准入境(包括香港、澳門)。根據中國外交部令第18號公布，本決定自2025年12月15日起施行。
岩崎茂曾任航空幕僚長，於2012年1月至2014年10月擔任自衛隊統合幕僚長，即日本自衛隊最高指揮官。岩崎茂退任後曾擔任日本防衛大臣政策參與顧問。岩崎茂今年3月獲聘台灣行政院政務顧問。
自由時報報導指出，岩崎茂擔任日本某企業顧問多年，該企業在中國有廣泛經營，近來因中日關係緊張，該企業遭到中方施壓，要求解除岩崎茂的顧問職。報導指出，中國此舉形同施壓岩崎茂在個人生涯與對台關係做出選擇；報導說，岩崎茂仍願意擔任行政院政務諮詢對象。
