中日關係緊張！日女星表態「支持一個中國」掀戰

娛樂中心／于士宸報導

日本新首相高市早苗延續前日相安倍晉三路線，先前提出「台灣有事即日本有事」一說，挺台立場堅定；而此舉讓中國外交部直跳腳，14日急發聲呼籲中國公民「近期暫勿前往日本」，引起熱議。然而，身為日本歌手的美依禮芽（MARiA）今日（18）卻在微博拋出震撼彈，高喊自己永遠支持「一個中國」，引發外界譁然。此舉也讓大批網友質疑，她為何選在中國社群平台上發表此類敏感言論，與過往在其他平台的形象形成強烈反差。

美依禮芽在微博表示「中國對我而言就是我的第二個故鄉，中國的朋友都是我珍視的家人」。（圖／翻攝自美依禮芽Ｘ ）









美依禮芽在微博高喊自己永遠支持「一個中國」。（圖／翻攝自美依禮芽微博 ）





日本首相高市早苗7日在眾議院答詢時表示，若「台灣有事」並伴隨武力使用，可能構成日本安全保障法中的「存亡危機事態」，使日本得以行使集體自衛權，但仍需依照實際情況判斷。此言論一出，立即刺激中共神經。中國外交部14日突然公告，呼籲中國民眾「暫時避免前往日本」，聲稱「在日中國人安全受到威脅」，並允許民眾免費退票或改期，意圖阻擋國人赴日，以向日本施壓。事態延燒至今，身為日本男女雙人音樂組合GARNiDELiA成員、知名歌手的美依禮芽卻逆風做出與政府立場不同的發言，今在微博表示「中國對我而言就是我的第二個故鄉，中國的朋友都是我珍視的家人」，甚至表態永遠支持「一個中國」。





在中日關係緊張的敏感時刻，美依禮芽遭質疑身為公眾人物卻不顧日本政府的立場，高調喊出「挺中」言論。（圖／翻攝自美依禮芽Ｘ ）





貼文曝光後，許多網友質疑，在中日關係緊張的敏感時刻，她身為公眾人物卻不顧日本政府的立場，高調喊出「挺中」言論。此外，也有不少人好奇，為何這段話只出現在微博，卻未同步發布於 X、IG 等其他社群平台，引發更多討論。

原文出處：高市早苗喊「台灣有事」引爆衝突？日女星微博表態「支持一個中國」掀論戰

