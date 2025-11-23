中日關係緊張！日店家稱「業績未下滑」 觀光業嘆：恐損失4千萬日圓

日本最高峰富士山。（示意圖／unsplash）

日本首相高市早苗本月（11月）7日發表了類似「台灣有事即日本有事」的相關言論，引起中國強烈反彈，中國外交部更在14日呼籲民眾「近期暫勿前往日本」。據悉，雖然知名景點仍有許多中國遊客，但不少日本觀光業者透露已經有許多房客退訂，損失恐高達4000萬日圓。

根據日媒《テレ朝NEWS》報導，中國外交部11月14日呼籲民眾「近期暫勿前往日本」，但富士山五合目22日上午10時許仍能看見大量中國旅客。一名中國遊客受訪表示，「一點也不擔心！我去過日本很多次，我知道那裡的治安很好，食物也很美味，玩得很開心。」另一名遊客則直言，「旅行是旅行，政治是政治。」

廣告 廣告

富士山五合目一家紀念品店業者透露，當天中國旅客數量與往年差不多，便利商店、人氣拍照景點仍聚集不少遊客。

然而，多家中國航空公司計畫自23日起減少飛往日本的航班數量，讓東京巴士公司「Joyful觀光」忍不住嘆氣道，已經收到許多中國團體旅遊取消的消息，這將對他們造成重大打擊，「損失金額可能達到4000萬日圓。」

位於富士山腳下的旅館「Hotel美富士」表示，約有8成外國房客來自中國，不僅是團客，就連個人旅客也開始退訂，估計會損失120至130萬日圓。「Hotel美富士」的老闆宮內弘太郎也說，「從長遠來看，這將產生一定的影響，我希望有越來越多的外國人前來。」

日本記者柳澤秀夫指出，「戰狼外交」一詞自2017年開始被提起，來描述中國「比起協調更優先國家利益」的攻擊性外交，「如果日本對中國的投資減少，對中國來說也是一種打擊，所以我認為，總有一天這種外交態度必須進行調整。」

另據《中央社》報導，日本政府觀光局統計，中國旅客在日本消費的平均金額，比其他地區的旅客高出22%。不過，東京淺草地區一間珠寶店的店長伊藤椎名表示，近期中國顧客確實減少，但本地消費者反而更容易來購物，所以業績並未下滑。

東京銀座一間烏龍麵店的店長山本由紀也說，即使中國發布旅遊警示，近幾天營收並未立即受影響，「如果客人減少，對店家來說當然會失望，但仍有日本常客來訪，所以不會太擔心。」

愛知縣老字號旅館「蒲郡旅館」老闆竹內惠子無奈道，近期接獲多個中國旅行社取消訂房通知，「我們平時接待的客人有5至6成是中國遊客，希望情況盡快好轉，但看起來還要一段時間。」

原始連結

看更多 CTWANT 文章

南韓高中生昏迷遭多家醫院急診拒收致死 議員揭露：14家醫院「沒一間願意收他」

大苑子董座親赴果園道歉 農場再發聲：今年不賣任何一顆石虎柳丁給他們

大二生擠痘痘慘了！「肺部穿十多洞」部份壞死 醫示警：這部位別亂擠