中日關係緊張！日政治人物接連強硬發言 旅遊達人：吃了誠實豆沙包？

日本首相高市早苗的「台灣有事」論引發中日關係空前緊張，即使如此，日本國內似乎相當堅定支持高市早苗的言論，包括日本經濟安全保障大臣小野田紀美、大阪府知事吉村洋文，甚至是日本保守黨代表百田尚樹等人都陸續表達強硬立場。對此，日本旅遊達人林氏璧也直呼，這些日本政治人物根本吃了誠實豆沙包。

日本首相高市早苗。（圖／美聯社）

據產經新聞報導，日本保守黨代表百田尚樹在18日的記者會上被問到關於中國大陸政府呼籲公民不要前往日本旅遊一事，他直言「相當歡迎」，而對於有估計稱日本經濟將因此損失高達2.2萬億日元，他表示：「我不認為損失有那麼大，即使有，如果能夠減少那些沒禮貌的中國遊客，我認為很值得。」

百日尚樹還表示，他認為高市早苗在眾議院中的發言無需道歉或收回。

另外，日本旅遊達人林氏璧則在粉專上分享了日本經濟安全保障大臣小野田紀美及大阪府知事吉村洋文的言論。小野田紀美被記者問到是否認為僅因為首相的一個發言就發展成這種局面，是中國大陸做得太過分了呢？小野田回答：「不限於特定國家，他國對我國採取何種行動，這取決於該國自身的考量，我不予置評。但我們必須意識到，對於存在這類風險的國家在經濟上形成依賴，是很危險的。」

而大阪府知事吉村洋文則說，「中國觀光客減少，我認為這確實會發生，這是中國的手段之一。因此，我認為應該避免依賴只靠中國觀光客的商業模式」。

林氏璧在貼文中感嘆，「日本政治人物，大家都吃了誠實豆沙包嗎？」更為他們的言論劃出重點：「雞蛋不要放在同一個籃子裡。尤其是隨時會翻臉的那種籃子。」

