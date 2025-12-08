中日關係緊張！日本大地震秒登微博熱搜 小粉紅竟幸災樂禍群起嘲諷

國際中心／林昀萱報導

日本青森縣近海8日晚間發生規模7.6強震。（圖／日本氣象廳）

日本青森縣在當地時間8日深夜11時15分發生規模7.6大地震，最大震度6強，並引發零星火災、停水等災情。日本氣象廳針對北海道、青森縣、岩手縣發布海嘯警報，最大波高預估有3公尺，提醒沿岸民眾提高警覺、避免靠近海邊。日本強震消息也登上微博熱搜，引發小粉紅群起嘲諷，惡劣行徑對比台灣人送暖祈福差很大。

青森縣發生7.6強震，據日本氣象廳測報資料，最大震度6強落在青森縣，北海道及岩手縣震度達到5強，就連東京都、神奈川縣等震度達到2至3。氣象廳官員指出，未來一週內應注意規模6以上餘震發生，呼籲居民應多加留意並做好防災準備。首相高市早苗（Sanae Takaichi）表示，政府已成立緊急對策本部，將盡速掌握災情，「把民眾生命擺在第一，會全力以赴。」

日本發生強震，許多在當地的台灣人在社群平台Threads回報當下情況，台灣網友也湧入貼文留言並祈禱「天佑日本」、「隨時慎防餘震！好好保護自己，一定要安全！」「晚上時候台灣也有地震…現在換日本，希望都平安」、「天佑日本，在台灣的我們希望你們大家在日本都平安～」

日本發生強震登上微博熱搜。（圖／翻攝自微博）

「日本近海強震」消息也登上中國社群平台微博熱搜。近日中日關係因高市早苗「台灣有事說」惡化，對比台灣人送暖祈福，大批小粉紅仇日情緒高漲，對天災發生幸災樂禍群起嘲諷：「會不會是在搞海底核試驗」、「感覺日本要不了多少年就要被自然災難搞沒了呢」、「富士山還沒噴吧？來個雙喜臨門」、「有點小了」、「天收」、「不是幸災樂禍啊！這很可能是更大地震的前奏」。

