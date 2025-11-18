中日關係緊張！日本電梯公告寫「中國人滾出去」 他勸台人謹慎

國際中心／彭淇昀報導

近來日本、中國關係越趨緊張，日本對中國負面情緒升溫。對此，臉書粉專「日本省錢小站」貼出一張位於日本的電梯公告，紙上原為定期檢查作業公告，不過角落被人用黑筆寫著「中國人滾出去」等語，讓粉專感嘆，日本當地也蔓延著歧視對岸朋友的情緒。

一名中國人在日本電梯看公告內容寫著「中國人滾出去」，讓他心生不滿。（圖／翻攝自日本省錢小站）

粉專「日本省錢小站」轉發一張中國人發出的照片，位於日本的電梯公告，內容是定期檢查作業的公告，不過左下角被人用黑筆以日文寫下「中国人出ていけ（中國人滾出去）」，該位中國人表示「剛才出門坐電梯，發現通知上面寫著『中国人出ていけ』，一大早看到這個真的好不爽」。

「日本省錢小站」提醒，「這幾天不只對岸朋友對日本情緒不好，日本當地也蔓延著歧視對岸朋友的情緒，也因為有很多日本人分不清台灣人跟對岸人，所以大家來日本玩也是要謹言慎行，以免被誤會成了對岸朋友喔」。

貼文曝光後，引發熱烈討論，「剛從日本回來，在行李箱上貼了幾張『台湾人です』（我是台灣人）等，全程除了沒有任何阻礙外，還受到很多親切微笑與服務」、「我都會在背包跟行李箱 貼『我是台灣人』的貼紙」。

