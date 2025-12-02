中日關係緊張！林佳龍估爭端持續1年 鼓勵國人赴日遊「柔性」相挺

外交部長林佳龍曾大啖日本干貝刺身，表達對日本的支持。翻攝自林佳龍臉書



中日關係因日本首相高市早苗的「台灣有事」發言陷入緊張之際，外交部長林佳龍今日（12/2）接受外媒專訪時指出，兩國爭端可能會持續一年之久，強調台灣希望雙方能找到緩解緊張局勢的方法，並將透過柔性方式展現對日支持。

林佳龍向彭博社表示，高市早苗言論所引發的中日緊張局勢，「可能需要一年時間才能趨於穩定」。他強調，升級緊張局勢或涉及台灣的議題，對任何一方都沒有好處。

林佳龍補充說：「對北京而言，升級衝突亦不符合其利益。」中國外交部沒有立即回應彭博社的評論請求。

高市早苗11月7日在國會答詢時表示，若「台灣有事」，有可能構成日本能夠行使集體自衛權的「存亡危機事態」後，此舉激怒北京，並將此視為越過「紅線」，隨即對日本採取經濟與外交報復措施，要求日方收回「錯誤言論」。

對此，總統賴清德呼籲北京體現大國的責任，林佳龍則同時鼓勵台灣民眾赴日旅遊及消費，這與中日緊張情勢升溫後湧現的陸客退訂潮形成鮮明對比。

林佳龍在受訪時重申對日支持立場，表示「我們透過柔性方式展現支持」，同時致力「協助緩和（中日）局勢」。

中日陷入緊張關係後，中國官媒央視今日報導指出，本月從中國境內飛往日本的航班已取消逾4成班次，數量超過1900班次。而最新旅遊數據顯示，中國觀光客過去兩週改赴南韓旅遊，寒假期間的出國首選則是泰國。

