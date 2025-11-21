中日關係緊張 林飛帆挺日 譴責中共破壞區域和平

國安會副秘書長林飛帆今天(21日)到台北士林訪查《台灣全民安全指引》發放情形，他在接受媒體聯訪時，被問到如何看待近期中、日緊張局勢升溫。林飛帆表示，國安會正密切注意中共在黃海的軍事行動，他嚴厲譴責中共片面破壞區域和平穩定，並對日本政府表達最高的支持。

日本首相高市早苗本月7日在國會答詢時表示，如果「台灣有事」伴隨北京使用武力情況，可能構成日本能行使集體自衛權的「存亡危機事態」，這番話被解讀為有意以武力介入台海，引發中日關係緊張。中國近期宣布延長黃海軍演的同時，日本海上自衛隊也發布反潛作戰演練影片，頗有互別苗頭的意味。

對此，林飛帆接受媒體聯訪時表示，針對中共在黃海的軍事行動，國安會都密切注意中，他也再次嚴厲譴責中共片面破壞區域和平穩定，並對日本政府表達最高的支持。他說：『(原音)我們也看到過去這一段時間，其實中共對日方的一些騷擾行為跟經濟施壓的行為都已經被區域當中很多友盟國家所注意到，包括連美國駐日大使都已經公開表達他們對日本政府的聲援跟支持，也希望中國不要片面地破壞台海跟區域周邊的秩序，所以，我想這個答案非常清楚，中共才是整個區域地緣政治當中的troublemaker(麻煩製造者)。』

林飛帆強調，中共實施軍演的目的顯然是為了軍事擴張，而為了防範中共這個麻煩製造者，台灣正在以演習、發放《台灣全民安全指引》手冊等各種努力強化自我保護，確保現狀不會被單方面破壞，並延續台海的和平穩定。