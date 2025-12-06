中日關係緊張 港府財政司長陳茂波訪日行程取消
受到中日關係緊張影響，香港特區政府第3號人物、財政司司長陳茂波原定本月中訪問日本的行程已經中止。
日本共同社報導，多名相關人士透露陳茂波訪日中止的消息，且早在11月26日宏福苑大火之前就已通知日方，因此訪問取消與香港大火無關。
消息人士透露，根據原定行程，陳茂波將於17日在東京一間飯店舉行的午餐講座發表專題演講。
這場講座由香港貿易發展局主辦，旨在促進日本與香港的貿易，但由於陳茂波的日本行取消，講座也已取消。
據信陳茂波取消訪日，仍與日本首相高市早苗上月初「台灣有事」的國會發言有關。
現年70歲的陳茂波2017年獲時任特首梁振英任命，出掌財政司，之後在林鄭月娥及現任特首李家超政府皆獲留任，在港府地立僅次於李家超和政務司司長陳國基。
共同社報導，港府已暫停與日本駐香港總領事館的大部分公務交流，引發了外界對雙方關係可能與中日關係同步降溫的擔憂。
