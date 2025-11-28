中日關係緊張 濱崎步上海演唱會突取消「舞台上午馬上拆光光」

日本歌壇天后濱崎步昨（27日）飛抵上海為演唱會暖身，今宣布因「不可抗力」因素辦不成了。（翻攝濱崎步IG）

近期因中日關係緊張，多場在中國舉辦的日本相關活動被迫取消。日本歌壇天后濱崎步於11月1日在北京華熙LIVE·五棵松順利舉辦「濱崎步 2025 亞洲巡迴演唱會－北京站」，演出圓滿成功，但原定本週末在東方體育中心的上海站演唱會則因不可抗力因素取消。據網路消息，上午主辦單位通知後，場地舞台已即刻拆除。

濱崎步本月初在北京順利開唱，沒想到上海站遭中止。（翻攝濱崎步微博）

濱崎步今（28日）在個人社群遺憾宣布，舞台搭建已由中日兩地約200名工作人員歷經五天完成，近100名日本工作人員、樂隊與舞者也已抵達上海，但今上午突然接到公演中止的通知，原定的演出無法進行，讓她深感抱歉。

廣告 廣告

濱崎步昨天還發文，請歌迷勿著紅色衣服入場，演唱表演也取消煙火元素，如今不用麻煩了。（翻攝濱崎步IG)

她強調，對於自己不熟悉的部分，無意多加評論，但對於努力付出、協助完成舞台的中國與日本工作人員、舞者及樂隊成員無法上台演出，她心中充滿歉意。更遺憾的是，來自中國、日本及其他各國的1萬4千名粉絲無法見到她，她也無法親自向大家道歉，只能拆除舞台，至今仍難以相信。她在文末表示，自己除了公告這一情況外，無能為力，敬請見諒。

本週末上海原定有多場日本藝人演出，今天都宣布取消。（網路圖片）

主辦單位也同步發文宣布取消，指出因不可抗力因素取消演出，已購票觀眾無需任何操作，票款將於30日內按原支付方式全額退回。此外，今日也有多場日本音樂活動宣布取消，包括SID樂隊巡演上海站（原定28日舉行）、歌手natori與大隅壽男四重奏28日演出均公告取消，退票流程同步啟動。其他受影響活動還包括MAHIRU瑪希璐演唱會、AKASAKI樂隊VIP權益調整等，顯示近期多場日方藝術演出在上海受「不可抗力」因素影響被迫中止。

更多鏡週刊報導

等了5年終於盼到續集 《天劫倒數2：大遷徙》交代末日後的倖存人類

金宇彬與申敏兒愛情長跑10年 12月婚禮喜帖曝光！充滿愛的巧思

黃靖倫陷低潮月入剩3千 狂嗑火鍋湯底喝出重度脂肪肝