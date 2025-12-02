中日關係緊張！福原愛「社群做1事」小粉紅氣炸

娛樂中心／楊佩怡報導

37歲日本前桌球選手福原愛2021年被爆出與「橫濱高帥男」的不倫戀醜聞後，她也在同年跟台灣前國手江宏傑斷開5年婚姻；一夕之間，福原愛的形象在台日崩塌，於是轉往中國開闢新的謀生之路。上個月日本首相高市早苗上台後立刻發表「台灣有事」言論，導致中、日兩國關係緊張；身為日本人的福原愛，微博直接停更1個月，不過她在小紅書上的最後一篇文則是在教大家製作「生魚片」，引發網友熱議。





中日關係緊張…濱崎步遭無故封殺！福原愛竟在社群「做1舉動」小粉紅氣炸

不只濱崎步（左）中國演場會遭取消，就連大槻真希（右）演唱到一半也被工作人員請下台。（圖／翻攝自濱崎步IG、X平台）

高市早苗在11月7日在日本眾議院答詢時，發表「台灣有事」言論，引發中國強烈反彈；中國政府還馬上呼籲民眾「暫時不要赴日旅遊」，中日關係瞬間變緊張。日本歌手濱崎步更是無辜遭封殺，原訂在11月29日舉行的上海演唱會，在舞台搭建完成後無預警收到演出「被取消」的消息，讓濱崎步相當錯愕。不只是濱崎步，就連另一名歌手大槻真希，在上海演唱會的舞台上，更是直接被工作人員帶離舞台、強行終止。

中日關係緊張…濱崎步遭無故封殺！福原愛竟在社群「做1舉動」小粉紅氣炸

福原愛微博停更1個月，但卻在中日關係緊張之際，卻在小紅書發片教做生片料理。（圖／翻攝自福原愛小紅書）

而身為日本人的前桌球選手福原愛，自從轉往中國發展後，她頻頻在社群更新日常。但最近時機敏感，福原愛的微博直接停更1個月，小紅書則是在11月11日PO出最後一段影片，內容為教大家製作「生魚片」，只見福原愛全程用日文說明製作過程，並打上中日文字幕，影片曝光後，立刻引來大批中國網友不滿「為什麼要說日文」、「語言用錯了，講中國東北方言就成功了」、「說東北話就不翻車了」、「一個中國平台，怎麼老說日文」、「妳個東北妹子，為何不說中文」。

中日關係緊張…濱崎步遭無故封殺！福原愛竟在社群「做1舉動」小粉紅氣炸

福原愛因一口流利的東北話，身受中國網友喜愛，但近日卻突然都在影片中說日文，讓不少網友感到不滿。（圖／翻攝自福原愛小紅書）

事實上，福原愛曾在社群上分享「我學中文從來沒有報過班喔」，她透露自己是因為打球，從9歲開始每年向她的好友兼教練湯媛媛學中文，並自認自己說的是東北話。而她也曾為了拉近與中國粉絲的距離，挑戰說不同的方言像是東北話、上海話、天津話、重慶話、廣東話、河南話，除了把腔調模仿到位外，還特別使用當地用語；積極說中文的態度，一時之間為她帶來不少中粉追隨。

