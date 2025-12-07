中日關係緊張 美軍參聯會主席：中國在全球範圍競爭

（中央社記者侯姿瑩華盛頓6日專電）中日關係陷入緊張，北京經濟、軍事動作頻頻。美軍參謀首長聯席會議主席凱恩今天表示，他認為中國正在全球範圍內競爭，大規模建立作戰能力；如同美國「國家安全戰略」報告所言，美軍有責任為國家確保自由的印太地區。

中共對台軍事威脅不斷。日本首相高市早苗日前在國會表示，若「台灣有事」伴隨對方使用武力的情況，有可能構成安全保障法制中，日本能夠行使集體自衛權的「存亡危機事態」，這番言論引發中國強烈抨擊並祭出經濟反制措施。

中日關係惡化之際，日媒報導，日本防衛省表示，從在日本近海航行的中國航空母艦「遼寧號」上起飛的戰鬥機，於日本時間6日下午兩度對日本自衛隊戰機進行雷達照射，日本防衛大臣小泉進次郎已向中方強烈抗議，要求防止再次發生。

美軍參謀首長聯席會議（Joint Chiefs of Staff）主席凱恩（Dan Caine）今天下午出席在加州錫米谷（Simi Valley）舉行的「雷根國防論壇」（Reagan National Defense Forum），於一場爐邊對話被問及如何評估當前中日關係局勢。

凱恩認為，「中國正在全球範圍內競爭」。從美國角度來看，目前美中經濟關係朝正向發展，但同時也看到中國仍在大規模建立作戰能力。如同美國「國家安全戰略」報告所言，美軍「有責任為國家確保一個自由的印太地區，一個自由、安全且繁榮的印太」。

凱恩指出，當他思考太平洋的行動時，會依循「國家安全戰略」來考慮。

美國戰爭部長赫格塞斯（Pete Hegseth）今天稍早在「雷根國防論壇」發表主題演講時引述已故美國總統老羅斯福（Theodore Roosevelt）名言「溫言在口，大棒在手」（speak softly and carry a big stick）。凱恩說，「拿著大棒就是我的工作」。

赫格塞斯也在演講中強調，美國將以實力而非對抗來嚇阻中國，並尋求力量平衡；美國在印太地區的嚇阻不是為了支配中國，而是要確保中國無法主宰美國或其盟友。

根據白宮公布的2025年「國家安全戰略」（National Security Strategy，NSS）報告，美國希望維持印太地區的自由與開放；防止衝突需要在印太地區保持高度戒備、重建國防工業基礎、增強美國自身及盟友夥伴的軍事投資，並在長期內贏得經濟與科技競爭。（編輯：張芷瑄）1141207