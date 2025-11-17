中日關係緊張！賴清德「籲中國三思」：勿成為麻煩者
日本首相高市早苗日前在國會表示，台灣有事可能構成日本行使集體自衛權的「存亡危機事態」，其發言引發中共強烈不滿，中日緊張關係升溫。對此，總統賴清德今天（17日）表示，呼籲中國克制，不要成為區域和平穩定的麻煩製造者，請中國三思。
賴清德表示，中國對日本複和式攻擊，嚴重衝擊印太和平穩定，他呼籲國際持續關注，也呼籲中國克制，要展現大國的風範，不要成為區域和平穩定的麻煩製造者，應該要回到以規則為基礎的國際秩序軌道上，對區域和平穩定繁榮發展才有幫助，「我們請中國三思」。
另外，針對在野黨部分政治人物批評高市早苗一事，賴清德表示，美駐日大使公開發表聲明，肯定高市早苗在國會的發言，有助於美日關係增加，也有助區域和平穩定；因此，他呼籲國內政治人物，特別是在野黨， 應該尊重日本國內本身的政治，也應該注意到區域的發展，不宜負面解讀日本的政治工作。
