中日關係緊張！限日令恐重創日本經濟 南韓將從中獲益

中國遊客銳減重創日本經濟！據《衛報》17日報導，日本首相高市早苗因先前「台灣有事」言論引發中方強烈不滿，中國政府因此警告國人不要到日本旅遊，然而，中國遊客是日本最主要的客群之一，周一（17日）股價開盤，日本各家本土品牌和百貨公司股市下跌。此外，中國央視甚至發出警告，直言中國已經做好「制裁」準備。

在中日關係緊張之際，日本緊急派出代表赴北京，預計於18日和中方代表會面協商。

在中國警告人民不要赴日旅遊後，日本許多本土企業股價下跌。（圖／翻攝自X平台 @Tokyonobo）

重創日本經濟，南韓卻從中獲益

高市早苗日前在國會質詢上表示，「台灣有事」可能會導致日本「存亡危機」，言論一出引發中國強烈譴責，中方甚至警告人民不要到日本旅遊、呼籲到日本就讀的留學生重新考慮，此舉重創日本旅遊和零售產業。

據報導，日本周一開盤股價顯示，日本化妝品資生堂股價下跌9%，日本大型連鎖百貨公司高島屋下跌超過5%，熱銷服飾品牌Uniqulo也下跌超過4%。報導指出，中國是日本旅遊業最大客源之一，尤其中國遊客通常會在日本化妝品、衣服、電子產品上大筆消費。

日本經濟學家指出，若中日雙方關係持續惡化，可能重演2012年因釣魚台主權爭議，中國遊客數量銳減25%，重創日本經濟；此外，專家表示，遊客數量的大幅下降，將會擴大影響到日本一半的年度經濟成長。

觀光勝地東京已經面臨危機，由三越伊勢丹經營的百貨公司股市下降超過10%，日本航空業則下降超過4%。然而，日本旅遊業低迷之際，南韓卻從中獲益，據報導，南韓樂天公司股價於周一上漲9.6%。

中國威脅日本「將淪為戰場」

據彭博社17日報導，中國央視旗下的社群帳號「玉淵譚天」15日指出，中國已經做好萬全的「反制」準備，制裁層面可能涉及經濟、外交、軍事以及貿易限制。在貼文發出後，中國《解放軍報》甚至刊登一位官方學者的評論，直指如果日本軍方介入台海爭議「日本全國將淪為戰場」。

日本緊急派人赴北京緩解中日關係

為了緩解中日間的緊張關係，日外務省亞洲大洋洲局局長金井正彰17日出訪北京，預計18日與中國大陸外交部亞洲司長劉勁松會面協商。據日媒報導，金井正彰此次出訪目的是為了解釋高市早苗的言論並不代表日本國安政策的轉變，並敦促中國避免進一步採取侵害兩國關係的行動。

