中日關係緊張！韓團aespa成員觸底線捲輿論 遭日網怒喊《紅白》撤演

娛樂中心／綜合報導

韓團aespa登NHK紅白卻意外引外交火線。（圖／記者鄭孟晃攝影）

日本首相高市早苗「台灣有事」的國會答辯引發中日關係緊張，在外交摩擦不僅急速降溫，娛樂文化層面衝突也隨之升溫。日本NHK電視台日前公布跨年《第76回紅白歌合戰》出演名單，其中韓國女團aespa首度受邀登台，本應是韓流新勢力的榮耀時刻，卻因中國成員寧寧（Ningning）的一段舊貼文再度被挖出，瞬間引爆輿論風暴。

aespa 中國成員寧寧過去貼文遭罵爆。（圖／翻攝自IG @imnotningning）

在2022年，寧寧曾於社群分享一張「原子彈造型檯燈」照片，並附上文字「我買了一盞可愛的燈，你覺得怎麼樣？」該燈以重現廣島與長崎爆炸後的蘑菇雲為造型，遭批評「缺乏歷史敏感度」。此舉在當時就曾引起中國與日本網友論戰，未料2年後再度被日本網友翻出。

寧寧購買「原子彈造型檯燈」還問粉絲可不可愛惹怒大量日本網友。（圖／翻攝自 X）

就在NHK紅白名單公布後，日本網友氣炸社群平台X（前Twitter）湧現大批抗議留言，要求NHK撤除aespa演出資格。部分網友怒斥：「NHK是把國民當傻子嗎？每年播放原爆紀錄片，卻讓這樣的藝人登台？」、「公共電視台居然容許她表演，必須退費抵制！」、「根本是對受害者的不尊重！」

而在微博與X的討論區裡，也有聲音認為這場風波被刻意放大。有分析指出，眼下中日政治氛圍緊繃，部分輿論藉由aespa事件炒作民族情緒，「把娛樂變成外交戰場」。也有人認為，aespa被捲入並非個人錯誤，而是「政治情勢下的附帶傷害」。

